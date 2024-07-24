الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين يوقعان مع شركة IMG عقد إنتاج المسابقات السعودية

في الوقت ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عمر بن عماد مغربل، أن توقيع عقد الإنتاج مع الشركة يمثل نقلة نوعية في عالم الإنتاج التلفزيوني، ودعم مسيرة تطوير محتوى الإنتاج، مضيفًا أن العلاقة مع IMG تعكس الالتزام بجلب أعلى المعايير والتقنيات لتقديم تجربة مشاهدة غير مسبوقة لمسابقات كرة القدم السعودية وللجماهير والمتابعين من داخل وخارج المملكة.