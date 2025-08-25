الرياض تُسدل الستار على مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 بمشاركة 1500 من قادة الصناعة

أُسدل الستار مساء الأحد على النسخة الثالثة من مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 (NGSC)، الذي استمر يومين بمشاركة أكثر من 1500 من الخبراء، والمبتكرين، وصنّاع القرار في قطاعات الألعاب، والرياضات الإلكترونية، والرياضة. واختتم المؤتمر فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 – الحدث الأكبر عالميًا في هذا المجال – والذي امتد من 7 يوليو حتى 24 أغسطس في العاصمة الرياض.