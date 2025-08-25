الرياض تُسدل الستار على مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 بمشاركة 1500 من قادة الصناعة

أُسدل الستار مساء الأحد على النسخة الثالثة من مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025 (NGSC)، الذي استمر يومين بمشاركة أكثر من 1500 من الخبراء، والمبتكرين، وصنّاع القرار في قطاعات الألعاب، والرياضات الإلكترونية، والرياضة. واختتم المؤتمر فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 – الحدث الأكبر عالميًا في هذا المجال – والذي امتد من 7 يوليو حتى 24 أغسطس في العاصمة الرياض.
وأكد المؤتمر، في يومه الثاني، على رؤيته الطموحة لرسم مستقبل هذه القطاعات المتنامية من خلال جلسات نقاش ثرية تناولت التعاون، والابتكار، والشراكات الإستراتيجية، وسط مشاركة دولية لافتة.
وافتتح فعاليات اليوم الثاني صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، مؤكدًا أن ما يُطرح في المؤتمر يتحول إلى أساس لاستثمارات مبتكرة، ونماذج عمل مستقبلية تُغيّر تجارب اللاعبين والجماهير.
وضمن أبرز جلسات المؤتمر، نظّمت شركة AWS جلسة حوارية بعنوان "مستقبل كرة القدم"، أدارها الإعلامي بيدرو بينتو، وشارك فيها النجم الإسباني تياغو ألكانتارا، إلى جانب مسؤولين من إلكترونيك آرتس وأمازون وقمة كرة القدم العالمية، ناقشوا خلالها تقاطع الرياضة التقليدية مع الألعاب الإلكترونية.
كما شهد المؤتمر جلسات مع أسماء لامعة مثل بول كيرنز ومايك ماكيب حول المجتمعات التفاعلية، والمصمم الشهير هيديو كوجيما حول سرد القصص في الألعاب، إضافة إلى جلسة "الفوز كعادة" التي جمعت بطل الشطرنج ماغنوس كارلسن، وستيفن بارتليت، وفيكتور جوسينز، في نقاش حول ريادة الأعمال والرياضات الذهنية.
وقال هانز جاغناو، مدير العلاقات في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، إن المؤتمر عزّز دوره كمنصة ترسم ملامح المستقبل، مشيرًا إلى توقيع أكثر من 30 اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، وعقد أكثر من 250 اجتماعًا، من بينها شراكات مع اليونيسف، وأمازون، وقمة كرة القدم العالمية.
وعُرضت خلال المؤتمر مبادرات استراتيجية أبرزها إعلان كأس المنتخبات للرياضات الإلكترونية، التي ستُقام نسختها الأولى في الرياض نوفمبر 2026، إضافة إلى إطلاق الإقامة المميزة ضمن مسار "موهبة" لاستقطاب المواهب العالمية.
واستُضيفت الجلسات والنقاشات على مسرح "The Foundry"، إلى جانب بث مباشر من استوديو NGSC Studio شاهده أكثر من 100 ألف شخص حول العالم، ما يعكس حجم التأثير والاهتمام بالمؤتمر.
وأكدت فعاليات النسخة الثالثة أن الرياض تواصل تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية، عبر منصة تجمع كبار المؤثرين وصنّاع القرار، وتدفع عجلة الابتكار والنمو في هذه الصناعات الديناميكية.