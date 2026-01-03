انطلاق "رالي داكار السعودية 2026" من ينبع بمشاركة 787 متسابقاً في 7 فئات

وشهدت المرحلة التمهيدية مسارًا قصيرًا في محافظة ينبع، بمسافة 95 كم، منها 22 كلم للمرحلة الخاصة، بهدف اختبار جاهزية المتسابقين والمركبات، وتحديد ترتيب الانطلاق لمراحل الرالي المقبلة، فيما شارك في هذه الجولة 787 سائقاً وملاحاً، مقسمين بذلك على سبع فئات، وهي: فئة السيارات، الدراجات النارية، وفئة تشالنجر، وفئة إس إس في، وفئة الشاحنات، إضافةً إلى 97 مركبة في فئة داكار كلاسيك والمهمة 1000.