بمشاركة 22 لاعباً.. أخضر الطائرة يختتم معسكره الإعدادي 

من جهته، أشاد المشرف الإداري على المنتخب عبدالله الجبر بالانضباطية التي تميز بها اللاعبون خلال فترة المعسكر على مستوى التدريبات وتطبيق التعليمات، وهذا بلا شك سيسهم في اكتساب الخبرة وزيادة مستواهم اللياقي والمهاري ونتطلع في قادم الأيام لبناء جيل قوي يكون ركيزة للمنتخب الأول؛ في ظل الدعم والاهتمام الذي يقدمه اتحاد اللعبة برئاسة الدكتور خالد الزغيبي وبقية أعضاء مجلس الإدارة.