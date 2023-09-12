ليست مشكلتي.. "سافيتش" يعلّق على غضب "رونالدو" لتتويجه أفضل لاعب بالبطولة العربية

علّق الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب نادي الهلال، على غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الملك سلمان.