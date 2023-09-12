ليست مشكلتي.. "سافيتش" يعلّق على غضب "رونالدو" لتتويجه أفضل لاعب بالبطولة العربية

علّق الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب نادي الهلال، على غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الملك سلمان.
وظهر رونالدو غاضبًا خلال الإعلان عن حصول سافيتش على جائزة أفضل لاعب بالبطولة، على الرغم من قيادة النجم البرتغالي لفريقه النصر، للفوز بلقب البطولة العربية.
وبسؤاله "سافيتش" عن غضب رونالدو أجاب: "الآن سواء كان غاضبًا أم لا، فهذه ليست مشكلتي".
وتابع اللاعب الصربي: "أعتقد أنه كان راضيًا لأنه فاز بجائزة أفضل هداف".
وتابع نجم الهلال: "بالطبع أنا سعيد لأنني حصلت على تلك الجائزة، ولكن من المؤسف أننا لم نفز بتلك المباراة، ونخسر أمام النصر".