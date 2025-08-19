لوران بلان مدرب الاتحاد: هزيمة اليوم أمر طبيعي خاصة في بداية الموسم ويجب على الجماهير أن تهدأ

اعترف الفرنسي لوران بلان مدرب نادي الاتحاد بأن فريقه لم يكن جيدًا أمام النصر، مشيرًا إلى أن هذه الهزيمة أمر طبيعي، خاصة في بداية الموسم.
وتأهل النصر إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما على ملعب هونج كونج في الصين، في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وقال لوران في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا يوجد كلام يُذكر، ولم نستفد من الزيادة العددية بعد حالة الطرد لفريق النصر".
وتابع لوران تصريحاته: "دائمًا ما نتحدث عن مشاكل الدفاع، ولكن نحن نفتقد كادش وحارس المرمى الأساسي، والنزعة الهجومية هي ما افتقدناه بالفعل في لقاء اليوم".
وبالحديث عن مجريات المباراة علّق: "لم أتأخر في إجراء التبديلات، بيرغوين وديابي لاعبان يصنعان الفارق في أي لحظة، وأكرر هذه بداية الموسم، ولا تنسوا كم سجل هؤلاء اللاعبين من أهداف في الموسم الماضي، فقد سجلوا 47 هدفًا، لذا يجب أن تهدأوا".