نجوم ومدربون عالميون يقدمون برنامجًا تدريبيًّا وتعريفيًّا عن التنس لفتيات جامعة نورة

قدمت مدربة التنس العالمية جودي موراي، والمصنف الأول عالميًّا سابقًا السويدي ماتس فيلاندر، ومواطنه نجم التنس السابق توماس جوهانسون، والإعلامية والرياضية السابقة باربرا شيت إيجل؛ برنامجًا تدريبيًّا وتعريفيًّا عن اللعبة لمجموعة من الفتيات في جامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمن بالرياض؛ لتشجيع الفتيات والنساء على ممارسة رياضة التنس، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة لبطولة كأس الدرعية للتنس 2022، التي ستنطلق غدًا الخميس ولمدة ثلاثة أيام، ضمن فعاليات موسم الدرعية بنسخته الثانية.
وحول مشاركتها في تقديم هذا البرنامج للتدريب واختبار قياس المهارات في اللعبة، أوضحت جودي موراي أنها تركز دائمًا على تشجيع النساء والفتيات على لعب التنس، معربة عن سعادتها بزيارة المملكة وإتاحة الفرصة لها على هامش كأس الدرعية للتنس، وهو حدث رياضي للرجال، وتقديم برنامج نسائي بالكامل تم إعداده جيدًا، مضيفة: "كان لدينا مجموعة من المبتدئات اللاتي يرغبن في تعلم اللعبة، وبعض النساء اللاتي يلعبن منذ سنوات ويرغبن في التطور، وكذلك المعلمات والمدربات اللاتي يردن تقديم محتوى رياضي للعبة التنس للطالبات واللاعبات الناشئات، وأنا متحمسة للغاية لإشراك المزيد من النساء والفتيات".
وقال ماتس فيلاندر: "أعجبني كثيرًا ما رأيته من شغف واهتمام كبير بالرياضة من السعوديات، وهذا أمر رائع، فمن المهم تقديم دورات عن التنس بشكل عام للسيدات، وإتاحة الفرصة لهن في تجربة هذه اللعبة، وقياس مهاراتهن".
من جهتها أكدت باربرا شيت إيجل أنها كانت شغوفة للقاء الفتيات السعوديات ممن يرغبون في معرفة المزيد عن لعبة التنس؛ فهي الرياضة التي تعشقها، مبينة أن بعض المبتدئات من المشاركات في البرنامج التدريبي تمكّنّ من ضرب كرة التنس بالمضرب لأول مرة، وهذا أمر رائع حسب تصريحها.
أما رئيس الاتحاد السعودي للتنس أريج المطبقاني، فأشارت إلى أن رياضة التنس ستشهد تطورًا كبيرًا في المملكة خلال السنوات المقبلة، لاسيما فيما يتعلق باكتشاف بعض المواهب الشابة، موضحة أن الاتحاد بدأ منذ فترة على مستوى الأساسيات في هذه اللعبة، وضربت المثال على ذلك بالبرنامج التدريبي الذي تقدمه المدربة العالمية جودي موراي؛ حيث إنها مصدر إلهام كبير للفتيات في تعلم التنس، لافتة إلى أن هذا البرنامج بداية جيدة، وسيتم العمل معها في المستقبل.