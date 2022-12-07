نجوم ومدربون عالميون يقدمون برنامجًا تدريبيًّا وتعريفيًّا عن التنس لفتيات جامعة نورة

وحول مشاركتها في تقديم هذا البرنامج للتدريب واختبار قياس المهارات في اللعبة، أوضحت جودي موراي أنها تركز دائمًا على تشجيع النساء والفتيات على لعب التنس، معربة عن سعادتها بزيارة المملكة وإتاحة الفرصة لها على هامش كأس الدرعية للتنس، وهو حدث رياضي للرجال، وتقديم برنامج نسائي بالكامل تم إعداده جيدًا، مضيفة: "كان لدينا مجموعة من المبتدئات اللاتي يرغبن في تعلم اللعبة، وبعض النساء اللاتي يلعبن منذ سنوات ويرغبن في التطور، وكذلك المعلمات والمدربات اللاتي يردن تقديم محتوى رياضي للعبة التنس للطالبات واللاعبات الناشئات، وأنا متحمسة للغاية لإشراك المزيد من النساء والفتيات".