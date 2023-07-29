في منافسات بطولة الملك سلمان للأندية 2023: غدًا 4 مباريات مثيرة.. تعرَّف عليها

تنطلق غدًا الأحد منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 لكرة القدم في أبها والباحة، وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويستضيفها الاتحاد السعودي حتى 12 أغسطس المقبل.
ويلعب الوداد المغربي مع أهلي طرابلس الليبي في الرابعة عصرًا، ثم يواجه الشرطة العراقي فريق الترجي التونسي في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وفي الثامنة مساء يلعب الهلال السعودي مع السد القطري، ثم يلعب الاتحاد السعودي مع الصفاقسي التونسي في العاشرة مساء.
وكانت مباريات الجولة الأولى قد انتهت بالتعادل السلبي بين السد والوداد، وفوز الشرطة على الصفاقسي 1-0، والتعادل 0-0 بين أهلي طرابلس والهلال، وفوز الاتحاد على الترجي 2-1.