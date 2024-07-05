ناديان سعوديان يتنافسان للتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

أبدى ناديان سعوديان اهتمامهما بالتعاقد مع البرتغالي "جواو كانسيلو" ظهير أيسر برشلونة والمعار من مانشستر سيتي الإنجليزي.
وأفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" بأن "كانسيلو" يحظى بتقدير كبير بالدوري السعودي؛ حيث أبدى كلٌّ من الأهلي والاتفاق اهتمامًا بالحصول عليه بالموسم الجديد.
وأضافت الصحيفة في تقريرها: أن عودة "كانسيلو" إلى برشلونة غير مؤكدة؛ حيث يطالب مسؤولو مانشستر سيتي بالانتقال الدائم للاعب.
وأكدت أن برشلونة يأمل في تمديد إعارة الظهير البرتغالي لموسم آخر، لكن مانشستر سيتي يفضل انتقالًا دائمًا؛ ممّا قد يؤدّي إلى تعقيد عودته إلى برشلونة.
ولفت أداءُ النجم البرتغالي الرائع في كأس أوروبا أنظارَ الكثيرين، بما في ذلك إنتر ميلان المهتم بالتعاقد معه هذا الصيف.
ويتطلّع ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي للحصول على حوالي ما بين 25 إلى 30 مليون يورو مقابل بيع عقد "كانسيلو"، وهي رسوم قد لا تتمكّن سوى الأندية السعودية من تسديدها.
وسبق أن تلقّى وكيلُ اللاعب عددًا من الاستفسارات بشأن اللاعب "30 عامًا" من فرق كبيرة مثل ليفربول وأرسنال الإنجليزيين والنصر والهلال السعوديين.
ويلعب "جواو كانسيلو" لصفوف مانشستر سيتي في أغسطس 2019، قادمًا من يوفنتوس، وأعير في سبتمبر الماضي إلى برشلونة حتى يونيو الماضي.