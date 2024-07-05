ناديان سعوديان يتنافسان للتعاقد مع لاعب مانشستر سيتي

وأكدت أن برشلونة يأمل في تمديد إعارة الظهير البرتغالي لموسم آخر، لكن مانشستر سيتي يفضل انتقالًا دائمًا؛ ممّا قد يؤدّي إلى تعقيد عودته إلى برشلونة.