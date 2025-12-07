لاعب المنتخب "الفويز" يحقق ذهبية آسيا 2025

من جهته، هنأ رئيس مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم الضبيب البطل الفويز على الإنجاز الوطني الكبير، مؤكدًا أن الفوز ثمرة الجهد والتدريب المستمر والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة ووزارة الرياضة، ودعم سمو أمير منطقة القصيم، مشيدًا بروح اللاعب العالية والعزيمة التي تجسد قيم الرياضة السعودية الأصيلة.