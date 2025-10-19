المغرب يتحدى الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب فجر الاثنين

ويمتلك المنتخب الأرجنتيني ستة ألقاب في تاريخه، لكنه لم يبلغ المباراة النهائية منذ نسخة كندا عام 2007 حين قاده النجم سيرخيو أغويرو للفوز على التشيك، بينما يدخل الجيل الحالي النهائي بسجل مثالي، إذ فاز في جميع مبارياته، واستقبل هدفين فقط طوال البطولة، دون أي هدف في الأدوار الإقصائية.