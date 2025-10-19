المغرب يتحدى الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب فجر الاثنين

تتجه أنظار عشاق كرة القدم فجر غد الاثنين إلى نهائي كأس العالم للشباب، الذي يجمع بين منتخب الأرجنتين صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، ومنتخب المغرب الباحث عن أول لقب عربي في تاريخ البطولة.
وتقام المباراة على ملعب خوليو مارتينيز برادانوس في العاصمة التشيلية سانتياغو، وتنطلق صافرة البداية عند الساعة الثانية فجراً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر شبكة بي إن سبورتس.
ويمتلك المنتخب الأرجنتيني ستة ألقاب في تاريخه، لكنه لم يبلغ المباراة النهائية منذ نسخة كندا عام 2007 حين قاده النجم سيرخيو أغويرو للفوز على التشيك، بينما يدخل الجيل الحالي النهائي بسجل مثالي، إذ فاز في جميع مبارياته، واستقبل هدفين فقط طوال البطولة، دون أي هدف في الأدوار الإقصائية.
في المقابل، قدّم المنتخب المغربي أداءً تاريخيًا في البطولة المقامة في تشيلي، بعدما تصدّر "مجموعة الموت" التي ضمت إسبانيا والبرازيل والمكسيك، قبل أن يواصل مفاجآته بإقصاء كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وفرنسا في الأدوار النهائية.
وبرز خلال البطولة الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة مرتين، والمغربي ياسر الزبيري الذي أجبر المنافسين على تسجيل أهداف عكسية في ثلاث مباريات متتالية.
ويسعى منتخب المغرب ليصبح أول منتخب عربي وثاني منتخب إفريقي يتوّج بلقب المونديال، بعد إنجاز غانا في نسخة 2009 التي استضافتها مصر.