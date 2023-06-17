تقارير: حكيم زياش يقترب من الانضمام للنصر

ويرتبط زياش البالغ عمره 30 عامًا، بعقد مع نادي تشيلسي يمتد حتى العام 2025، لكن الدولي المغربي يرغب في الرحيل وأخذ فرصة في نادٍ آخر وقد يسمح له النادي الإنجليزي بذلك في حال حصوله على عرض مناسب.