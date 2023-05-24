"المسحل" يهنّئ "آل ثاني" بفوزه بمنصب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي

كما هنّأ رئيسُ الاتحاد السعودي نظيرَه العماني الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي، بمناسبة فوزه بولاية جديدة في منصبه نائبًا لرئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بالتزكية حتى عام 2027.