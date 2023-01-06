مُتحدِّي الإعاقة "المفتاح": كل المحبَّة لأهلي بالسعودية على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة

وكتب المفتاح تغريدة من حسابه بتويتر: "مع أخي الغالي سعادة الشيخ عبدالله بن مشعل بن حمد آل ثاني في ملعب مرسول بارك لحضور مباراة النصر والطائي. كل المحبة والشكر والتقدير لرئيس النادي العم الفاضل مسلي آل معمر، وإدارة النادي، وجميع أهلي في المملكة العربية السعودية، أهل الكرم والرقي، على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة. الله يسعدكم".