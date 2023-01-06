مُتحدِّي الإعاقة "المفتاح": كل المحبَّة لأهلي بالسعودية على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة

نشر مُتحدِّي الإعاقة الشاب القطري "غانم المفتاح" صورًا تجمعه بلاعب نادي النصر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك في ملعب مرسول بارك بالرياض أمس الجمعة، على هامش مباراة النصر مع الطائي في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكتب المفتاح تغريدة من حسابه بتويتر: "مع أخي الغالي سعادة الشيخ عبدالله بن مشعل بن حمد آل ثاني في ملعب مرسول بارك لحضور مباراة النصر والطائي. كل المحبة والشكر والتقدير لرئيس النادي العم الفاضل مسلي آل معمر، وإدارة النادي، وجميع أهلي في المملكة العربية السعودية، أهل الكرم والرقي، على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة. الله يسعدكم".
وكان كريستيانو رونالدو قد حضر مباراة فريقه الجديد النصر من مدرجات ملعب مرسول بارك؛ وذلك من أجل دعم زملائه أمام فريق الطائي بسبب عقوبة الإيقاف مباراتَين التي حُمِّلت على البطاقة الدولية للنجم البرتغالي من الدوري الإنجليزي.
وحافظ الفريق الكروي الأول بنادي النصر على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين بعد أن كسب نظيره الطائي 2/ 0. وسجل الهدفَين محترفه البرازيلي "تاليسكا" تحت هطولات المطر الغزيرة التي شهدتها العاصمة الرياض.