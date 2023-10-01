بالفيديو.. ثلاثة أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة الثامنة.. تعرّف عليها

وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، يوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الثامنة من الموسم الجديد، ومن المقرَّر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس".