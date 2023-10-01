بالفيديو.. ثلاثة أهداف تتنافس على جائزة الأجمل في الجولة الثامنة.. تعرّف عليها

كشفت رابطةُ دوري المحترفين عن قائمة الأهداف المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم.
وكشفت اللجنة الفنية في الرابطة، يوم الأحد، عن أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الثامنة من الموسم الجديد، ومن المقرَّر أن تختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس".
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، على هدف النجم البرازيلي تاليسكا لاعب النصر بمرمى الطائي.
كما اختارت اللجنة أيضًا هدف النجم الصربي "ألكساندر ميتروفيتش" مهاجم الهلال في الديربي بمرمى الشباب، والذي بفضله عزّز انتصار فريقه بعد أن حول تمريرة نيمار بقوة داخل الشباك.
كما يدخل سباقَ المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة، هدفُ المغربي "مراد باتنا" لاعب الفتح بمرمى الوحدة، والذي سجّله بطريقة مميزة من كرة حرة ثابتة سدّدها من فوق حائط الصدّ، قبل أن ترتطم بالعارضة وتتابع طريقها نحو الشباك.
يشار إلى أن التصويت سيستمر لمدة 24 ساعة قبل الإعلان رسميًّا عن أجمل أهداف الجولة حسب تصويت المشجعين.