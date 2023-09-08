الدولي الأسترالي كريغ غودوين وحداوي حتى 2025

ورحل غودوين بعد ذلك التاريخ إلى نيوكاسل جيتس، وعاد مجدداً إلى أديلايد ليلعب في صفوف فريقها الأشهر أديلايد يونايتد بين عامي 2014-2016، وبعد ذلك خاض تجربة احترافية خارجية للمرة الأولى عندما لعب في صفوف سبارتا روتردام الهولندي لمدة عامين، ثم عاد إلى أديلايد عام 2018، وبعدها بعام واحد انتقل إلى صفوف الوحدة السعودي، والذي أعاره إلى نادي أبها، قبل أن يعود مجدداً إلى فريقه أديلايد في 2022.