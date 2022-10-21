الأخضر يواجه مقدونيا وديًّا استعدادًا للمونديال

يُدشِّن المنتخب السعودي اليوم السبت أولى تجاربه الودية في معسكره الخارجي بأبوظبي استعدادًا لكأس العالم قطر2022؛ إذ يلاقي منتخب مقدونيا الشمالية على ملعب مدينة زايد خلف أسوار مغلقة، دون حضور ممثلي وسائل الإعلام والجماهير.
يأتي ذلك رغبة في الحفاظ على سرية التحضيرات والعمل الفني الذي يسبق المشاركة المونديالية المرتقبة الشهر المقبل. كما يسعى المدرب هرفي رينارد إلى مواصلة تجهيز "الأخضر" بعيدًا عن أعين المراقبين، وبالتحديد من منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا، الذين يرافقون المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة لكأس العالم.
ويسعى الأخضر من خلال مباراة اليوم للوقوف على جاهزية اللاعبين المتاحين، وتطبيق بعض الجُمل التكتيكية، والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية.
ويواجه المنتخب السعودي خطر الغياب عن الانتصارات لـ5 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ ما يزيد على 4 أعوام؛ إذ لم ينجح الأخضر في الخروج منتصرًا من مبارياته الأربع الأخيرة، التي بدأها بهزيمتين من كولومبيا وفنزويلا بنتيجة 0-1، وتعادلَيْن سلبيَّيْن أمام منتخبَيْ الإكوادور وأمريكا.
وتأتي التجربة مع مقدونيا الشمالية بعد خمسة أيام من انطلاقة المعسكر الخارجي للأخضر السعودي. وسيخوض "الأخضر" خلال "المرحلة الثالثة" خمس مباريات ودية، الأولى أمام منتخب مقدونيا في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر على مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي، وستكون الودية الثانية أمام منتخب ألبانيا في السادس والعشرين من شهر أكتوبر، وسيلتقي الأخضر في وديته الثالثة منتخب هندوراس في الثلاثين من شهر أكتوبر، وستُلعب كلتا المباراتين الثانية والثالثة على ملعب آل نهيان بإمارة أبوظبي، فيما سيلعب "الأخضر" مباراته الودية الرابعة أمام منتخب أيسلندا في السادس من شهر نوفمبر القادم على ملعب محمد بن زايد بإمارة أبوظبي، وسيختتم الأخضر ودياته للمرحلة الثالثة بمواجهة منتخب بنما في العاشر من شهر نوفمبر القادم على مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي.
وتُعد مباراة اليوم الثانية التي تجمع المنتخبين؛ إذ التقيا مرة واحدة مطلع أغسطس 2001، وانتهت بالتعادل 1-1.
وشهدت تدريبات منتخب السعودية في أبوظبي انضمام اللاعب سلمان الفرج وسامي النجعي، في حين يفتقد الأخضر بعض لاعبيه من جراء الإصابة؛ إذ يوجَد سلطان الغنام وناصر الدوسري في الدوحة لاستكمال برنامجَيْهما العلاجيَّيْن في اسبيتار، فيما يستكمل ياسر الشهراني برنامجه في الرياض، ويواصل سالم الدوسري برنامجه التأهيلي برفقة المنتخب، الذي استعاد سلمان الفرج وسامي النجعي بعد جهوزيتهما البدنية واللياقية.
ويستمر معسكر المنتخب السعودي الإعدادي في مدينة أبوظبي الإماراتية خلال الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 10 من نوفمبر المقبل.