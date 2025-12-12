غدًا.. "أخضر" الفتيات يواجه الأردن في نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا

يخوض المنتخب السعودي للفتيات لكرة القدم تحت 15 عامًا، غدًا السبت، أول مواجهاته في دور نصف النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للواعدات دون 14 عامًا، المقامة على ملعب جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.