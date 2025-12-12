رياضة
غدًا.. "أخضر" الفتيات يواجه الأردن في نصف نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا
يخوض المنتخب السعودي للفتيات لكرة القدم تحت 15 عامًا، غدًا السبت، أول مواجهاته في دور نصف النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للواعدات دون 14 عامًا، المقامة على ملعب جامعة الملك عبدالعزيز في جدة.
ويلاقي "أخضر" الفتيات نظيره الأردني في الدور نصف النهائي من بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للواعدات، عند الساعة (15:45) بتوقيت مكة المكرمة، فيما يلتقي في المباراة الثانية منتخبا فلسطين ولبنان عند الساعة (19:45).
وكان المنتخب السعودي قد أنهى الدور الأول في المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى برصيد نقطتين، خلف المنتخب الفلسطيني الذي تصدر المجموعة بأربع نقاط.