تطورات جديدة بشأن انتقال حارس مانشستر سيتي للنصر

كشفت تقارير صحافية، عن تطورات جديدة في موقف البرازيلي إيدرسون دي مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي، بشأن انتقاله لنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر الصحفي الإيطالي الخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، أن الحارس البرازيلي وافق على الانضمام لصفوف فريق النصر، لكن يتبقى اتفاق الناديين.
وقال الصحفي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "وافق حارس المرمى البرازيلي بالفعل على الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، ويعتمد ذلك على الأندية الآن".
وكشف أن عرض النصر الأولي الذي تقدم به لنادي مانشستر سيتي بشأن انتقال إيدرسون، كان بقيمة 30 مليون يورو.
وأوضح فابريزيو رومانو، هناك فجوة كبيرة في التقييم لأن مانشستر سيتي لن يقبل هذه الرسوم، فهم يريدون أكثر من 50 مليونًا للسماح لإيدرسون بالرحيل.