"عمومية الاتحاد العربي" تنتخب مجلس إدارة جديد الاثنين في الرياض
تستضيف العاصمة الرياض يوم الاثنين المقبل اجتماعات الجمعية العمومية الـ(28) للاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد للدورة الجديدة (2025 – 2029)، إلى جانب تسمية مرشحي الاتحادات العربية الـ22 للهيئات القضائية ولجان الاتحاد المعاونة. ويسبق ذلك انعقاد اجتماع مجلس الاتحاد العربي الـ(79).
وكانت الأمانة العامة للاتحاد العربي قد أبلغت الاتحادات الأعضاء بمواعيد وآلية الترشح لمجلس الاتحاد وهيئاته، حيث انتهت فترة الترشح في 31 أغسطس الماضي.
وبهذه المناسبة، رحب الأمين العام للاتحاد العربي الدكتور رجاءالله السلمي بأعضاء الاتحادات، معربًا عن شكره للدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد من قيادة المملكة العربية السعودية، بمتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن ذلك الدعم يعزز مكانة الرياضة العربية ويحفز على تطوير أنشطتها وبرامجها.
كما أشاد السلمي بمتابعة رئيس الاتحاد العربي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وأعضاء المجلس، مؤكدًا أن هذه الجهود تدفع نحو تنظيم المزيد من البطولات والمسابقات العربية.
وأوضح أن الجمعية العمومية المقبلة ستشهد إطلاق روزنامة مسابقات الاتحاد للأعوام (2026 – 2029)، والتي ستتضمن بطولات للأندية والمنتخبات، مبينًا أنه سيتم الإعلان عن الاتحادات الراغبة في استضافة هذه البطولات.
وأضاف السلمي أن الاجتماعات القادمة تتزامن مع مرور 50 عامًا على تأسيس الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث سيتم الاحتفاء بهذه المناسبة عبر فعاليات خاصة خلال الفترة المقبلة.