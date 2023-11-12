ماغديبورغ يهزم برلين ويتوج بطلاً لسوبر جلوب السعودية 2023

توّج الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والأستاذ فاضل بن علي آل نمر رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، مساء يوم الأحد، فريق ماغديبورغ الألماني بلقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023" الـ(16)، التي استضافتها المملكة للمرة الرابعة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، خلال الفترة من 07 إلى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة 12 ناديًا.