أمير منطقة نجران يستقبل رئيسَ نادي الأخدود.. ويحثّ على الاستعداد الجيد للموسم المقبل

وحثّ أميرُ منطقة نجران، إداريي النادي ومنسوبيه، على الاستعداد الجيّد للموسم المقبل، بعد أن استطاع الفريقُ البقاءَ في دوري روشن للمحترفين، مؤكّدًا سموه أنّ وجود نادٍ من المنطقة يلعب بدوري روشن للمحترفين، يفيد المنطقة اقتصاديًّا وسياحيًّا واجتماعيًّا قبل النظر للفائدة الرياضية.