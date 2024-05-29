أمير منطقة نجران يستقبل رئيسَ نادي الأخدود.. ويحثّ على الاستعداد الجيد للموسم المقبل

استقبل الأميرُ جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بمكتبه، اليوم، رئيسَ نادي الأخدود سامي بن هديش آل فاضل، وأعضاء مجلس إدارة النادي.
وحثّ أميرُ منطقة نجران، إداريي النادي ومنسوبيه، على الاستعداد الجيّد للموسم المقبل، بعد أن استطاع الفريقُ البقاءَ في دوري روشن للمحترفين، مؤكّدًا سموه أنّ وجود نادٍ من المنطقة يلعب بدوري روشن للمحترفين، يفيد المنطقة اقتصاديًّا وسياحيًّا واجتماعيًّا قبل النظر للفائدة الرياضية.
من جهته عبّر رئيس النادي عن شكره لأمير المنطقة على ما تحظى به الأندية الرياضية من عناية واهتمام من سموّه، الذي يحثُّ دائمًا على رفع اسم المنطقة بين مصافّ الأندية الكبرى، وأن تمثّل المنطقة خير تمثيل.
حضر اللقاءَ مديرُ فرع وزارة الرياضة بالمنطقة ناصر بن عبدالعزيز الجنوبي.