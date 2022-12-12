مدرّب الأرجنتين "سكالوني": "كرواتيا فريق جيد.. ستكون مباراتنا معهم صعبة

قال ليونيل سكالوني مدرّب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم إنه يرفض المقارنة بين الخسارة القاسية أمام كرواتيا في دور المجموعات عام 2018، والمواجهة المرتقبة الثلاثاء بين الطرفين في نصف نهائي مونديال قطر.
ويعود الطرفان بالذاكرة، الثلاثاء، على ملعب لوسيل، إلى مونديال 2018 حين تواجها في دور المجموعات، ووقتها حققت كرواتيا فوزًا بعيد المنال تمامًا في النسخة الحالية، إذ اكتسحت العملاق الأمريكي الجنوبي بثلاثية نظيفة سجلها أنتي ريبيتش ولوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش.
في حينها، تصدَّرت كرواتيا المجموعة بتسع نقاط كاملة في طريقها إلى النهائي الذي خسرته أمام فرنسا، واضطر ليونيل ميسي ورفاقه إلى الانتظار حتى الجولة الختامية لحسم تأهلهم بالفوز على نيجيريا 2-1.
وفي هذه النسخة، انتظر الأرجنتينيون أيضًا حتى الجولة الأخيرة لحسم التأهل بعد السقوط الصادم افتتاحًا أمام السعودية «1-2» قبل أن تستعيد توازنها في طريقها للتخلص من أستراليا «2-1» في ثمن النهائي، ثم هولندا بركلات الترجيح في ربع النهائي بعدما تعادلا 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي في لقاء تقدم خلاله رجال سكالوني حتى الدقيقة 83 بهدفين نظيفين.
وعشية اللقاء الذي سيكون إعادة أيضًا لمواجهة دور المجموعات عام 1998 "فازت الأرجنتين 1-0"، حين وصلت كرواتيا إلى نصف النهائي في مشاركتها المونديالية الأولى بعد الاستقلال عن يوغوسلافيا، قال سكالوني: "نتوقع مباراة صعبة ضد فريق جيد حقًا، إنهم فريق بكل ما للكلمة من معنى، يلعبون كفريق وسيجعلون الأمور صعبة".
واختتم: "لا أعتقد أنه يمكننا الدخول في مقارنات مع كأس العالم السابقة، لكني مقتنع بأنهم فريق جيد حقًا، ستكون مباراة صعبة".