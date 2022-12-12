مدرّب الأرجنتين "سكالوني": "كرواتيا فريق جيد.. ستكون مباراتنا معهم صعبة

وفي هذه النسخة، انتظر الأرجنتينيون أيضًا حتى الجولة الأخيرة لحسم التأهل بعد السقوط الصادم افتتاحًا أمام السعودية «1-2» قبل أن تستعيد توازنها في طريقها للتخلص من أستراليا «2-1» في ثمن النهائي، ثم هولندا بركلات الترجيح في ربع النهائي بعدما تعادلا 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي في لقاء تقدم خلاله رجال سكالوني حتى الدقيقة 83 بهدفين نظيفين.