نجم الشباب كارلوس جونيور من نجوم دوري أبطال آسيا 2022

بعد أنْ حسمت هوية الفرق المتأهلة عن دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022، فإن العديد من اللاعبين برزوا خلال مباريات منطقة غرب آسيا وساهموا بقوة في مواصلة رحلة البحث عن إنجاز قاري.
ومن أبرز الأسماء التي ظهرت: مهاجم فريق الشباب السعودي كارلوس جونيور الذي قدم مستويات رائعة وساهم في تسجيل 5 أهداف لفريقه الذي حجز مقعده في دور الـ16.
واحتلّ الشباب صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، ولم يعرف في مشواره طعم الخسارة، وسجل 18 هدفًا مقابل هدف وحيد في مرماه، ليتفوق بذلك على فرق المجموعة؛ وهي: مومباي سيتي الهندي الذي جاء ثانيًا برصيد 7 نقاط، وهو ما جمعه أيضًا القوة الجوية العراقي، بينما حلّ الجزيرة الإماراتي رابعًا برصيد 4 نقاط.
ولم يكن جونيور من ضمن قائمة المسجلين للأهداف في اللقاء الأول للشباب أمام مومباي الهندي الذي انتهى لصالح الفريق السعودي بثلاثية نظيفة، لكن اللاعب البرازيلي وضع بصمته القوية في الجولة الثانية حينما سجّل هدفين من أصل ثلاثة لفريقه في شباك فريق الجزيرة الإماراتي ليتصدّر الشباب الترتيب العام للمجموعة بالعلامة الكاملة.
وعلى الرغم من تعثر الشباب بالتعادل أمام القوة الجوية العراقي بهدف لمثله في الجولة الثالثة، وغياب جونيور عن معانقة الشباك، إلا أنه ظلّ متصدرًا للترتيب العام برصيد 7 نقاط، وعزز ذلك بفوز آخر على الفريق العراقي في الجولة الرابعة بثلاثة أهداف دون مقابل سجل منها جونيور هدفين.
وساهم جونيور بأحد أهداف الشباب الستة في مرمى مومباي الهندي في الجولة الخامسة، ليضمن رسميًّا بلوغ الدور ثمن النهائي بعد أنْ ختم مبارياته في الدور الأول بانتصار جديد على الجزيرة بهدفين دون مقابل في الجولة الأخيرة.
ويواجه الشباب في دور الـ16 نظيره ناساف الأوزبكي؛ حيث تعول الجماهير كثيرًا على إمكانات جونيور ورفاقه في الفريق؛ من بينهم الأرجنتيني إيفر بانيغا، ونواف العابد، وهتان باهبري، وغيرهم من اللاعبين في التقدم أكثر نحو الأدوار القادمة من المسابقة.
ولم يقتصر أداء اللاعب البرازيلي على المستوى القاري هذا الموسم فحسب، بل ساهم في تسجيل 13 هدفًا في الدوري السعودي جعلت من الفريق يحتلّ المركز الرابع على سلم الترتيب العام للبطولة، وهو ما يؤكد الإمكانات الكبيرة التي يتمتّع بها اللاعب، والتي من شأنها أن تقدم الإضافة الفنية التي يطمح لها الفريق.