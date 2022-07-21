نجم الشباب كارلوس جونيور من نجوم دوري أبطال آسيا 2022

واحتلّ الشباب صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة جمعها من 5 انتصارات وتعادل وحيد، ولم يعرف في مشواره طعم الخسارة، وسجل 18 هدفًا مقابل هدف وحيد في مرماه، ليتفوق بذلك على فرق المجموعة؛ وهي: مومباي سيتي الهندي الذي جاء ثانيًا برصيد 7 نقاط، وهو ما جمعه أيضًا القوة الجوية العراقي، بينما حلّ الجزيرة الإماراتي رابعًا برصيد 4 نقاط.