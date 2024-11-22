دوري روشن للمحترفين: القادسية يُفجّرها ويُلحق بالنصر الهزيمة الأولى

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية الفوز على شقيقه النصر، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز القادسية بهدفين لهدف.
افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر أهداف المباراة في الدقيقة الـ32 قبل أن يتعادل للقادسية محترفه الكولومبي جوليان كينونيس في الدقيقة الـ37.
وخطف النجم الغابوني إيميريك أوباميانغ الهدف الثاني (هدف الفوز لفريقه القادسية) في الدقيقة الـ50 من مجريات المباراة.
وبتلك النتيجة رفع القادسية رصيده من النقاط عند النقطة الـ22 في المركز الخامس، وتوقف رصيد النصر عند النقطة الـ22 في المركز الثالث.