القادسية يواجه أولمبياكوس اليوناني استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد

ومن المقرر أن يُجري الفريق معسكرًا خارجيًّا في مدينة فينلو الهولندية، ابتداءً من 14 يوليو الجاري، ويستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، وسيتخلله أربع مواجهات تجريبية.