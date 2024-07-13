القادسية يواجه أولمبياكوس اليوناني استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد

تقرر أن يواجه فريق القادسية، الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي، فريق أولمبياكوس اليوناني، وديًّا يوم 26 يوليو الجاري، ضمن استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد 2024/ 2025.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "لبرنامجنـا التحضيـري ننطلق من الخبر.. القادسية يلاقي "أوليمبياكوس اليوناني".. ضمن لقاءات الفرسان الودية في المعسكر الإعدادي".
وكان فريق القادسية قد دشن يوم الأحد الماضي تحضيراته للموسم الرياضي الجديد 2024ـ 2025، عقب الانتهاء من الفحوص الطبية الكاملة للاعبين بخوض تدريبات لياقية وبدنية في الصالة الرياضية بمقر النادي.
ومن المقرر أن يُجري الفريق معسكرًا خارجيًّا في مدينة فينلو الهولندية، ابتداءً من 14 يوليو الجاري، ويستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، وسيتخلله أربع مواجهات تجريبية.