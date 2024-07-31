الفيصل حضر تدريب الفرسان الأخير.. قفز الحواجز يدشن مشاركته الأولمبية اليوم

يبرز من بين هؤلاء، الرامي الفنزويلي “ليونيل مارتينيز” – 60 عامًا -، الذي عاد إلى المشاركة في الألعاب الأولمبية من بوابة باريس، بعد نحو 40 عامًا من أول وآخر مشاركة له، أولمبياد لوس أنجلوس 1984م.