مدرب الهلال "خيسوس": نسعى لتحقيق كأس الملك إلى جانب السوبر والدوري

عبر مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم البرتغالي "خيسوس" عن احترامه للنصر قبل مواجهتهما المرتقبة غدًا الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مدرب الازرق ، اليوم الخميس، للحديث عن المباراة يحتضنها غدًا ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
وتابع خيسوس: إن الهلال يطمح لتحقيق البطولة الثالثة هذا الموسم بعد الدوري والسوبر، مؤكدًا على أهمية بطولة الكأس كما هو الحال في كل منافسات العالم.
وأضاف : "أن تحقيق الهلال لبطولتين هذا الموسم جاء بعد عمل شاق طوال الموسم من أجل الوصول إلى هذه المرحلة التي يتمنى أن ينهيها بلقب جديد".
وزاد مدرب الهلال: "غدًا نهائي مثله مثل أي نهائي سنلعب للفوز، ليست أول بطولة ننافس عليها، نحترم الخصم ونريد الظهور بنفس الطريقة التي لعبنا بها أمام كل المنافسين نريد التفوق وندخل بهذه العقلية."
ولفت خيسوس إلى أن الهلال سيتأثر بغياب لاعبه الصربي سيرجي سافيتش بسبب الإيقاف، لكنه أكد أن فريقه يمتلك لاعبين رائعين وأقوياء وهو ما يقلل من تأثير أي غياب عن الفريق.
وعن الأجواء في جدة ومدى تأثر اللاعبين بها، قال مدرب الهلال، إن عامل الجو والرطوبة سيؤثر على اللاعبين في كلا الفريقين، لكن لاعبي الهلال معتادون على هذه الأجواء والدليل على ذلك أنهم فازوا هذا الموسم في كل المباريات التي خاضوها في جدة.
وبسؤال عن الخسارة أمام النصر في بداية الموسم في مباراة نهائية أيضًا في البطولة العربية، قال خيسوس إن مباراة نهائي البطولة العربية كانت في فترة إعدادية ولم يكن الفريق مكتملًا، لكن مع الوقت تغير شكل الفريق وحقق كل الأرقام القياسية المتاحة هذا الموسم على المستوى المحلي.