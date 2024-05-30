مدرب الهلال "خيسوس": نسعى لتحقيق كأس الملك إلى جانب السوبر والدوري

وعن الأجواء في جدة ومدى تأثر اللاعبين بها، قال مدرب الهلال، إن عامل الجو والرطوبة سيؤثر على اللاعبين في كلا الفريقين، لكن لاعبي الهلال معتادون على هذه الأجواء والدليل على ذلك أنهم فازوا هذا الموسم في كل المباريات التي خاضوها في جدة.