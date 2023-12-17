اتحاد القدم يعتمد تشكيل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.. تعرف عليها

يأتي ذلك استنادًا إلى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثلاثين من النظام الأساس للاتحاد السعودي، التي تنص على أنه من صلاحيات مجلس الإدارة تعيين و/أو إقالة رؤساء اللجان الدائمة ونواب رؤسائها وأعضائها، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وإعادة تشكيلها، وفقًا لمقتضيات المصلحة، وتقييم أعمالها دوريًا.