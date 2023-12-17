اتحاد القدم يعتمد تشكيل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.. تعرف عليها

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين عضو لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين عبدالله بن سامي الدريس ليكون نائبًا للجنة، وطلال بن محمد البازعي عضوًا في اللجنة، وذلك بعد تعيين متعب الأحمد رئيسًا للجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.
يأتي ذلك استنادًا إلى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثلاثين من النظام الأساس للاتحاد السعودي، التي تنص على أنه من صلاحيات مجلس الإدارة تعيين و/أو إقالة رؤساء اللجان الدائمة ونواب رؤسائها وأعضائها، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، وإعادة تشكيلها، وفقًا لمقتضيات المصلحة، وتقييم أعمالها دوريًا.
ويحظى الدريس بخبرة علمية وعملية، حيث حصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية 2013 وبكالوريوس الأنظمة من كلية العلوم الإدارية من جامعة الملك سعود 2009 وعمل مستشارًا ومديرًا عامًا للإدارة القانونية في جهات حكومية بالإضافة إلى إعداد عدد من الأنظمة ومراجعة اللوائح.