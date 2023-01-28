وزير الرياضة يُتوج الفائزين في ختام الجولة الثانية من سباق كور الدرعية إي بري 2023

وستنتقل بطولة العالم "إي بي بي فورمولا إي" إلى مدينة حيدر آباد الهندية في شهر فبراير المقبل، كما ستحط المنافسة رحالها بعد ذلك في مدينة كيب تاون الجنوب إفريقية خلال الشهر ذاته، يليها تواليًا البرازيل، وألمانيا، وموناكو، وإندونيسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، ثم المملكة المتحدة في آخر محطة للمنافسة.