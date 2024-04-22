على الطريقة السعودية.. جماهير "مونتيري" يعاقبون ميسي بترديد "رونالدو"

وعلى الرغم من أن "البرغوث" المتوج بلقب مونديال 2020، كان قد غاب عن لقاء الذهاب في أمريكا للإصابة، إلا أنه تواجد في المباراة النهائية بالمكسيك وقد فشل في مساعدة فريقه سوى بتمريرة حاسمة واحدة طوال اللقاء، وهو ما دفع أصحاب الأرض لاستغلال الفرصة من أجل الانتقام من ميسي بعد الهدف الثالث، وذلك باستعمال الطريقة السعودية، من حيث السخرية من لاعب الفريق الأمريكي بترديد هتاف "كريستيانو رونالدو" في المدرجات.