على الطريقة السعودية.. جماهير "مونتيري" يعاقبون ميسي بترديد "رونالدو"

انتقلت عدوى الاستفزاز بذكر اسم اللاعب المنافس من الدوري السعودي ضد كريستيانو رونالدو إلى الدوري الأمريكي ضد ليونيل ميسي عندما خسر إنتر ميامي بقيادة نجمه في مباراة إياب ربع نهائي كأس أبطال كونكاكاف 3-1 في المكسيك ليُغادر البطولة بخسارة إجمالية 5-2.
وفي عالم كرة القدم يصبح التوتر من الأمور المعتادة، في تصاعد وتيرة الحماس يولّد الكثير من المواقف العصيبة بين الجمهور واللاعبين، كما أن عشق الفرق يدفع الجماهير إلى بعض ردود الفعل الغاضبة بسبب النتائج السلبية.
وخلال الفترة الماضية، اشتعلت أجواء دوري المحترفين السعودي ببعض التصرفات الغاضبة من الجماهير بسبب النتائج غير المرضية لنجم فريق نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو ما دفع بعض الجماهير إلى محاولة استفزاز اللاعب بترديد اسم غريمه التقليدي في الملاعب، الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقبل أشهر قليلة، رددت جماهير فريق الشباب، هتافات باسم ميسي، لاستفزاز لاعب النصر رونالدو، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري السعودي لكرة القدم، وهو ما دفع "الدون" إلى وضع يده على أذنه لفترة وجيزة أثناء الهُتاف في المدرجات، تبعها إشارة غير لائقة للمشجعين، أثارت ضجة كبيرة في المملكة.
وعلى الجانب الآخر، فإن الاستفزاز باسم اللاعب الغريم، تعرّض له أيضاً الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي انتقمت منه بعض الجماهير بترديد هتافات باسم لاعب النصر، رونالدو، وذلك على الطريقة السعودية.
ومؤخراً، خسر إنتر ميامي بقيادة نجمه ليونيل ميسي مباراة إياب ربع نهائي كأس أبطال كونكاكاف 3-1، في المكسيك ليُغادر البطولة بخسارة إجمالية 5-2.
وكان ميسي يُمني النفس بالتتويج باللقب هذا العام، وضمان المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقاً للمرة الأولى تاريخياً.
وعلى الرغم من أن "البرغوث" المتوج بلقب مونديال 2020، كان قد غاب عن لقاء الذهاب في أمريكا للإصابة، إلا أنه تواجد في المباراة النهائية بالمكسيك وقد فشل في مساعدة فريقه سوى بتمريرة حاسمة واحدة طوال اللقاء، وهو ما دفع أصحاب الأرض لاستغلال الفرصة من أجل الانتقام من ميسي بعد الهدف الثالث، وذلك باستعمال الطريقة السعودية، من حيث السخرية من لاعب الفريق الأمريكي بترديد هتاف "كريستيانو رونالدو" في المدرجات.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث ظهر فيديو آخر للجماهير في إحدى الساحات وهي تقوم باحتفال رونالدو الشهير "SIU" بعد التغلب على ميسي، فضلاً عن ذلك، فقد انتشرت صورة لأحد الأطفال في المدرجات وهو يرفع قميص رونالدو مع النصر.
وأيضاً، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من مشجعي مونتيري أثناء الاحتفال بالفوز على إنتر ميامي، بالدعس على قميص ميسي أرضاً.
يذكر أن تلك المرة لم تكن الأولى التي يتعرض فيها ميسي لنفس الموقف، حيث شنت جماهير ناشفيل هجوماً عنيفاً بترديد اسم رونالدو خلال إياب ثمن نهائي دوري أبطال الكونكاكاف، قبل أن يرد "البرغوث" بتسجيل هدف.
جدير بالذكر أن مهاجم مونتيري براندون فاسكويز، كان قد افتتح التسجيل في الدقيقة 31 من مباراة الإياب، وهو الهدف الوحيد أيضاً في الشوط الأول، وفي الدقيقة 58، سجل جيرمان بيرتيرام الهدف الثاني، ثم أضاف خيسوس جاياردو هدفاً آخر في الدقيقة 64.
وجاء الهدف الأول لإنتر ميامي عن طريق لاعب خط الوسط الباراجواياني دييجو جوميز في الدقيقة 85، وفي الدقيقة 78 حصل جوردي ألبا على بطاقة حمراء، وانتهى الدور ربع النهائي بنتيجة 5-2 في مجموع المباراتين.
وتأهل مونتيري إلى الدور نصف النهائي من كأس أبطال الكونكاكاف، ليواجه حامل لقب كأس الدوري الأمريكي كولومبوس كرو، الذي تغلب على تيجريس أونل.