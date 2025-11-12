الرياض تحتفي بانطلاق النسخة الـ50 من البطولة العربية للجولف للرجال والرواد

شهدت العاصمة الرياض الافتتاح الرسمي للبطولة العربية للجولف للرجال والرواد، التي ينظمها الاتحاد العربي للجولف بالتعاون مع الاتحاد السعودي للجولف، وتُقام على ملاعب نادي الرياض للجولف، برعاية البنك العربي الوطني، بمشاركة نخبة من لاعبي الجولف يمثلون 13 دولة عربية.
ويأتي تنظيم النسخة الخمسين من البطولة في أجواء احتفالية تُجسد مرور نصف قرن من العطاء الرياضي العربي، وتؤكد الدور الريادي للمملكة في احتضان أبرز الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية، بالتزامن مع احتفالات مرور 50 عامًا على انطلاق أول بطولة عربية للجولف (1975 – 2025).
وتؤكد رعاية البنك العربي الوطني التزامه بدعم المبادرات الرياضية وتعزيز المشاركة المجتمعية، فيما تُرسّخ استضافة المملكة لهذه البطولة مكانة الرياض كعاصمةٍ للجولف العربي ووجهةٍ رياضيةٍ عالمية، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وألقى نائب رئيس الاتحاد العربي للجولف عبدالعزيز الملا، كلمة أشاد فيها بحُسن تنظيم واستضافة البطولة، قائلًا: "نحتفي اليوم بمحفلٍ عربي يجمعنا تحت راية الأخوة والوحدة، ونفخر بما تحقق خلال خمسين عامًا من الإنجازات، ونتمنى التوفيق لجميع المشاركين".
من جهته، رحّب المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للجولف، نوح علي رضا، بالوفود المشاركة، ناقلًا تحيات رئيس الاتحادين العربي والسعودي للجولف، ياسر الرميان، الذي أكد دعمه الكامل لتطوير رياضة الجولف في المنطقة.
وقال نوح رضا: "تُجسد هذه البطولة إرثًا عربيًا عريقًا ومسيرة ممتدة من التعاون بين الاتحادات العربية، كما أنها تُعد محطة محورية في مشوار الأبطال العرب وبوابة للتأهل إلى بطولة السعودية الدولية للجولف المقدّمة من صندوق الاستثمارات العامة، والتي تُقام الأسبوع المقبل على نفس الملعب ضمن فعاليات موسم الرياض".
وشهد الحفل أيضًا افتتاح معرض الاتحاد العربي للجولف، الذي استعرض صورًا ووثائق نادرة تُوثق مسيرة الاتحاد منذ تأسيسه، وتُبرز الشخصيات التي أسهمت في تطوير اللعبة عربيًا.
واختتم الحفل بعرض شعبي للعرضة السعودية، أضفى طابعًا وطنيًا مميزًا، ليُختتم الافتتاح بأجواء احتفالية جمعت بين التراث العربي وروح الرياضة.
ويُشارك في البطولة منتخبات من: السعودية (المستضيفة)، المغرب، مصر، الإمارات، تونس، لبنان، ليبيا، البحرين، عُمان، قطر، الكويت، العراق، وفلسطين.