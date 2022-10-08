عبر بوابة الهند.. "أخضر الناشئين" يبحث عن بطاقة التأهل لنهائيات آسيا

تنطلق غدًا الأحد، الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 لكرة القدم؛ حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الهندي، والمالديف مع ميانمار، على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.