عبر بوابة الهند.. "أخضر الناشئين" يبحث عن بطاقة التأهل لنهائيات آسيا

تنطلق غدًا الأحد، الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 لكرة القدم؛ حيث يلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الهندي، والمالديف مع ميانمار، على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.
وحقق المنتخب السعودي أمس، الفوز الثالث على التوالي، بعد تغلبه على الكويت 2- 1، وفوز الهند على ميانمار 4- 1؛ وذلك ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2023.
ويتصدر الأخضر السعودي بهذه النتيجة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام الهند، مقابل 6 نقاط للكويت؛ في حين لا يزال رصيد ميانمار والمالديف خاليًا من النقاط.
وشهدت الجولة الأولى فوز السعودية على ميانمار 6- 0 والكويت على المالديف 6- 0؛ في حين شهدت الجولة الثانية فوز الكويت على ميانمار 1- 0، والهند على المالديف 1- 0، والثالثة فازت فيها السعودية على المالديف 9- 0 والهند على الكويت 3- 0.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.