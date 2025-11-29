الفرنسي "سيباستيان أوجيه" يخطف لقب بطولة العالم للراليات في جدة

وتوّج البطل الفرنسي سيباستيان أوجيه، سائق فريق "تويوتا جازو" للسباقات، بلقب بطولة العالم للراليات (WRC) لموسم 2025، بعدما حصل على المركز الأول برصيد 293 نقطة، وجاء البريطاني ألفين إيفانز من الفريق نفسه ثانيًا برصيد 289 نقطة، فيما حلّ الفنلندي كالي روفانبيرا ثالثًا برصيد 256 نقطة، حيث تمكّن أوجيه من خطف اللقب في الأمتار الأخيرة من مرحلة ذهبان2 (مرحلة القوة).