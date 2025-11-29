الفرنسي "سيباستيان أوجيه" يخطف لقب بطولة العالم للراليات في جدة

اختتمت اليوم السبت منافسات الجولة الختامية من بطولة العالم للراليات "رالي السعودية 2025" بدعم من جميل لرياضة المحركات، والتي تُقام للمرة الأولى في المملكة، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية ورئيس شركة رياضة المحركات السعودية، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة.
ويُقام الحدث العالمي بإشراف وزارة الرياضة، وينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بتسويق من شركة رياضة المحركات السعودية.
وتوّج البطل الفرنسي سيباستيان أوجيه، سائق فريق "تويوتا جازو" للسباقات، بلقب بطولة العالم للراليات (WRC) لموسم 2025، بعدما حصل على المركز الأول برصيد 293 نقطة، وجاء البريطاني ألفين إيفانز من الفريق نفسه ثانيًا برصيد 289 نقطة، فيما حلّ الفنلندي كالي روفانبيرا ثالثًا برصيد 256 نقطة، حيث تمكّن أوجيه من خطف اللقب في الأمتار الأخيرة من مرحلة ذهبان2 (مرحلة القوة).
وفي فئة WRC2، تُوّج السويدي أوليفر سولبرغ سائق فريق "تويوتا جازو" للسباقات باللقب، وجاء الفرنسي يوهان روسيل ثانيًا، فيما حلّ البلغاري نيكولاي غرايزين ثالثًا.
أما في فئة WRC3، فقد تُوّج الإيطالي ماتيو فونتانا بطلًا للفئة، وجاء الأسترالي تايلور جيل ثانيًا، والفرنسي جيوفاني روسي ثالثًا.
وشهدت الجولة النهائية منافسات قوية استمرت على مدار أربعة أيام، خاض خلالها السائقون 17 مرحلة امتدت لمسافة إجمالية بلغت 1,218 كيلومترًا، منها 319 كيلومترًا مراحل خاصة.
وتصدر البلجيكي تيري نوفيل (فريق هيونداي) الترتيب العام للجولة بعد أداء ثابت، وجاء الفرنسي أدريان فورماو ثانيًا، بينما حلّ بطل العالم سيباستيان أوجيه ثالثًا.
وقال بطل العالم للراليات الفرنسي سيباستيان أوجيه بعد التتويج: "سعيد جدًا بتحقيق اللقب، فقد كانت منافسة قوية مع إيفانز وسكوت، وأشكر الفريق على دعمه. كانت البطولة صعبة، لكننا استطعنا حسمها في اللحظات الأخيرة."
وأضاف أوجيه أنه يعتزم المشاركة في بطولة العالم للراليات العام المقبل والمنافسة على اللقب مجددًا، والمشاركة في جولات أكثر بعد تغيبه عن ثلاث جولات هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه عادل الرقم التاريخي بالفوز باللقب 9 مرات.
وتأتي استضافة المملكة للجولة الختامية من بطولة العالم للراليات "رالي السعودية 2025" ترجمةً حقيقيةً لتعزيز مكانتها على الخارطة الرياضية العالمية، وتجسيدًا لدعم القيادة الرشيدة –أيدها الله– للفعاليات الدولية الكبرى.