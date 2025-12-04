أقل من 30 يومًا على انطلاق "رالي داكار السعودية 2026" بمسار جديد وتحديات مثيرة

وتنطلق المنافسات يوم السبت 3 يناير بالمرحلة الاستعراضية في ينبع لمسافة 23 كلم، تليها المرحلة الأولى يوم الأحد من ينبع إلى ينبع (305 كلم)، ثم المرحلة الثانية يوم 5 يناير باتجاه العُلا (400 كلم)، فالمرحلة الثالثة في العُلا يوم 6 يناير (422 كلم)، وتليها المرحلة الرابعة يوم 7 يناير من العُلا إلى مخيم المبيت (451 كلم)، ثم المرحلة الخامسة يوم 8 يناير من مخيم المبيت إلى حائل (372 كلم)، ثم السادسة يوم 9 يناير من حائل إلى الرياض (336 كلم)، على أن يحظى المتسابقون بيوم راحة في الرياض يوم السبت 10 يناير.