بـ11 مجموعة.. تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 السعودية تنطلق الأربعاء المقبل

وتشارك بوتان وجزر شمال ماريانا لأول مرة في التصفيات، بينما يسعى 18 منتخباً آخر - أفغانستان، بنغلاديش، بروناي دار السلام، كمبوديا، الصين تايبيه، غوام، هونغ كونغ الصين، الهند، قرغيزستان، لاوس، لبنان، منغوليا، نيبال، باكستان، الفلبين، سنغافورة، سريلانكا، وتيمور الشرقية - إلى التأهل للنهائيات القارية لأول مرة.