بـ11 مجموعة.. تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 السعودية تنطلق الأربعاء المقبل

تنطلق منافسات تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 في السعودية، الأربعاء المقبل، حيث تتطلع المنتخبات الـ44 المشاركة، وهو رقم قياسي، لتحقيق حلم التأهل إلى نهائيات النسخة السابعة من هذه البطولة القارية.
وقد تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 11 مجموعة، تُقام مبارياتها بنظام التجمع من جولة واحدة، على أن يتأهل إلى النهائيات 15 منتخباً، وهم متصدرو المجموعات الـ11، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني، فيما تكتمل القائمة النهائية بوجود السعودية التي تستضيف هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخها.
وتشارك بوتان وجزر شمال ماريانا لأول مرة في التصفيات، بينما يسعى 18 منتخباً آخر - أفغانستان، بنغلاديش، بروناي دار السلام، كمبوديا، الصين تايبيه، غوام، هونغ كونغ الصين، الهند، قرغيزستان، لاوس، لبنان، منغوليا، نيبال، باكستان، الفلبين، سنغافورة، سريلانكا، وتيمور الشرقية - إلى التأهل للنهائيات القارية لأول مرة.
في غضون ذلك، تتطلع ستة منتخبات، هي أستراليا، العراق، اليابان، الأردن، جمهورية كوريا، وأوزبكستان، إلى الحفاظ على سجلها المثالي في الظهور في جميع النسخ السابقة من النهائيات.