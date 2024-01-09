المنتخب السعودي: المرحوم الخليوي الأكثر مشاركة.. ياسر الهداف.. سامي الأكثر صناعة

سجل الأخضر في النهائيات الآسيوية (69) هدفاً، بمعدل (1,44) لكل مباراة واستقبل مرماه (48) هدفاً، وجاءت أهداف الأخضر بواقع (27) هدفاً في الشوط الأول و(41) هدفاً في الشوط الثاني، وهدفاً وحيداً في الشوط الإضافي الثاني جاء كهدف ذهبي، وسجل ماجد عبدالله أول هدف للأخضر في آسيا في مرمى كوريا الجنوبية 1984 فيما سجل حسين المقهوي آخر هدف، وذلك في مرمى لبنان 2019، وسجل ياسر القحطاني أسرع هدف للأخضر في آسيا، وذلك عند الدقيقة الثانية من لقاء أوزباكستان 2007، ويعتبر القحطاني صاحب الرصيد الأعلى من الأهداف السعودية في نهائيات آسيا برصيد (6) أهداف، يليه فهد المهلل وفهد الهريفي ويوسف الثنيان برصيد (4) أهداف، فيما يأتي سامي الجابر كأفضل صانع أهداف للأخضر في نهائيات آسيا بصناعته لـ(6) أهداف، يليه خالد مسعد الذي صنع (5) أهداف، وسجل للأخضر (34) لاعباً خلال مشاركاته العشر، بالإضافة لهدفين من النيران الصديقة، فيما جاءت (5) أهداف من ضربات الجزاء رغم أنه أهدر (5) ضربات جزاء أخرى خلال مشاركاته العشر، وسجل الأخضر أكثر أهدافه في الربع ساعة السادس من (76-90) بواقع (17) هدفاً، ويعتبر منتخب تايلاند أكثر منتخب استقبل أهدافًا من الأخضر بـ(10) أهدف، فيما يعتبر منتخب اليابان أكثر المنتخبات التي سجلت في مرمى الأخضر بواقع (14) هدفاً، وهو ما يعادل (29.1%) من إجمالي الأهداف التي استقبلتها شباك الأخضر خلال المشاركات العشر، ويعتبر الياباني شينجي أوكازاكي صاحب الهاتريك الوحيد الذي تلقاه الأخضر في النهائيات، وذلك خلال بطولة 2011 وهو صاحب أعلى رصيد من الأهداف في شباك الأخضر بالنهائيات، فيما جاءت الأهداف الـ(48) التي تلقاها الأخضر في مشاركاته عن طريق (40) لاعباً من (14) منتخباً، بينما فشلت منتخبات تايلاند ولبنان والامارات بالتسجيل بمرمى الأخضر خلال النهائيات، وجاءت أغلب الأهداف في مرمى الأخضر بالربعين الثالث والسادس من المباراة (31-45) و(76-90) بواقع (10) أهداف في كل ربع.