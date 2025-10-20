ضمن إطار تحضيراته الأخضر لبطولة اتحاد غرب آسيا.. أخضر السيدات يعسكر في أبوظبي

استدعى المدير الفني لأخضر السيدات، لويس كورتيس، 26 لاعبة للانضمام إلى قائمة المعسكر:

سارة خالد، منى عبدالرحمن، ليلى علي، بيان صدقة، نوف سعود، سارة الحمد، هلا خاشقجي، فريدة أشرف، رغد مخيزن، شروق الهوساوي، أسيل أحمد، مهرة مطلق، مجد العتيبي، لانا عبدالرزاق، مريم التميمي، عذى فهد، صبا توفيق، منار العنزي، فاطمة منصور، نورة إبراهيم، سلاف أحمد، مباركة محمد، البندري مبارك، فدوى خالد، لمار محمد، وصفا قدور.