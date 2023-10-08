رونالدو يواصل الصدارة.. ترتيب هدافي دوري روشن بعد نهاية الجولة التاسعة

لا يزال نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية الجولة التاسعة برصيد 10 أهداف.
واحتل المركز الثاني منفردًا النجم الفرنسي موسى ديمبيلي لاعب الاتفاق الذي نجح في تسجيل 7 أهداف.
وتَقاسم المركز الثالث كل من سالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعبو الهلال، والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر، ومراد باتنا نجم نادي الفتح برصيد 6 أهداف.
وجاء في المركز الرابع كل من المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، والبرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، والنيجيري أوديون إيغالو لاعب الوحدة، وفراس البريكان لاعب الأهلي، وكريستيان تيو لاعب الفتح برصيد 5 أهداف لكل منهم.