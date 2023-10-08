رونالدو يواصل الصدارة.. ترتيب هدافي دوري روشن بعد نهاية الجولة التاسعة

وتَقاسم المركز الثالث كل من سالم الدوسري، والبرازيلي مالكوم، والصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعبو الهلال، والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر، ومراد باتنا نجم نادي الفتح برصيد 6 أهداف.