النصر يعبر الخليج بثنائية رونالدو ولابورت

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على شقيقه الخليج في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، بقيادة تحكيمية من الحكم الدولي الإكوادوري "جييرمو جيريرو".