النصر يعبر الخليج بثنائية رونالدو ولابورت

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على شقيقه الخليج في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض، بقيادة تحكيمية من الحكم الدولي الإكوادوري "جييرمو جيريرو".
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز النصر بهدفين نظيفين.
هدفا المباراة سجلهما كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ26 والمدافع الإسباني إيميريك لابورت في الدقيقة الـ58 من زمن المباراة.
يُذكر أن حكم المباراة كان قد ألغى هدفًا للاعب ساديو ماني في الدقيقة الـ9 عقب الرجوع لتقنية الـ VAR بداعي التسلل.
وبتلك النتيجة يرفع النصر رصيده عند النقطة الـ28 في وصافة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الخليج عند النقطة الـ10 في المركز الخامس عشر.