مدرب الاتفاق "جيرارد" يشن هجوماً لاذعاً على حكم مباراة النصر.. ماذا قال؟

شن ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق هجوماً لاذعاً على التشيلي بيرو مازا حكم مباراة فريقه أمام النصر ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وجاء حديث ستيفن جيرارد في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة النصر والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد.
وقال المدرب الإنجليزي: ألعب كرة القدم على المستوى الاحترافي، منذ عام 1997 لم أر قرارات بالسوء الذي شاهدته اليوم، كان لحكم المباراة قرار في النتيجة.
وأضاف:" شهدت المباراة الكثير من الندية والحماس حتى اللحظات الأخيرة، لكن كان لحكم المباراة قرار في نتيجة المباراة، مبروك للنصر، يتمتعون بمدرب رائع ولاعبين رائعين، نتمنى لهم التوفيق".
وأردف الحكم: أخبر أحد المدربين عندنا أنه أشهر البطاقة الحمراء بسبب رد فعل لاعبي النصر وهذا شيء مقلق للغاية.. لو هذه طريقة اتخاذ القرارات لتم طرد كل اللاعبين.
وأوضح المدرب الإنجليزي:" شاهدت آلاف المباريات وشاركت في ألف منها وهذا الخطأ لا توجد به أي خشونة.. في أي مكان في العالم يدعى ذلك خطأ تكتيكي ويستوجب فقط بطاقة صفراء".
وختم حديثه قائلاً: "دائماً نتحمل المسؤولية كاملة عن النتائج لكننا دخلنا مباراة اليوم بدون خط هجوم ولدينا غيابات، ديمبلي أجرى جراحة وسيغيب لمدة أسابيع، كوايسون أخبرنا أنه غير جاهز للعب اليوم".