مدرب الاتفاق "جيرارد" يشن هجوماً لاذعاً على حكم مباراة النصر.. ماذا قال؟

وأوضح المدرب الإنجليزي:" شاهدت آلاف المباريات وشاركت في ألف منها وهذا الخطأ لا توجد به أي خشونة.. في أي مكان في العالم يدعى ذلك خطأ تكتيكي ويستوجب فقط بطاقة صفراء".