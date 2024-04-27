دوري روشن للمحترفين: في مباراة جنونية.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الرائد مع الاتفاق

حسم التعادل الإيجابي المواجهة التي جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد مع شقيقه الاتفاق مساء اليوم السبت.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بتعادل الفريقين إيجابيًا بهدفين لكل منهما.
أهداف المباراة سجلها كريم البركاوي للرائد في الدقيقة العاشرة قبل أن يتعادل للاتفاق اللاعب موسى ديمبيلي في الدقيقة 71.
وسجل للاتفاق اللاعب هارون كمارا في الدقيقة 90+2 قبل أن يتعادل اللاعب ماتياس مورمان للرائد في الدقيقة 90+6 من عمر المباراة.
بتلك النتيجة يرفع الرائد رصيده عند النقطة رقم 31 كما رفع الاتفاق هو الآخر رصيده عند النقطة رقم 41.