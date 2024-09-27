القادسية يستعيد ذاكرة الانتصارات من بوابة الأهلي

استعاد فريق القادسية ذاكرة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الأخيرتين؛ وذلك بتغلُّبه على مضيفه الأهلي بهدف دون رد مُلحقًا به الهزيمة الثانية هذا الموسم في الدوري، وذلك مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2024/ 2025.