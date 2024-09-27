القادسية يستعيد ذاكرة الانتصارات من بوابة الأهلي

استعاد فريق القادسية ذاكرة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الأخيرتين؛ وذلك بتغلُّبه على مضيفه الأهلي بهدف دون رد مُلحقًا به الهزيمة الثانية هذا الموسم في الدوري، وذلك مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2024/ 2025.
هدف المباراة الوحيد سجَّله المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ من علامة الجزاء قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، بركلة احتسبها الحكم خالد الطريس إثر تدخُّل المدافع عبدالله العمار على المهاجم هيثم عسيري.
وبهذه النتيجة رفع القادسية رصيده إلى 10نقاط؛ صعد بها للمركز الرابع في جدول الترتيب، بينما توقف العداد النقطي للأهلي عند 7 نقاط؛ ليتراجع للمركز السابع.