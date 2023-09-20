وفقًا لطلب "الآسيوي".. اتحاد القدم يعتمد آليةَ مشاركة الأندية السعودية في البطولات الآسيوية 2024 - 2025

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد في وقت سابق هيكلة مسابقاته الجديدة؛ حيث تقام بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، وتضمّ أفضل 24 ناديًا، في حين تحمل بطولة المستوى الثاني اسم دوري أبطال آسيا 2، وتضمّ 32 ناديًا، فيما تم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي على بطولة المستوى الثالث التي تضمّ 20 ناديًا، وهذه البطولة لا تشارك بها الأندية السعودية.