التونسية أنس جابر تخسر لقب ويمبلدون

وأكملت ريباكينا تفوقها في المجموعة الثالثة وتقدم 2-0 و3-1 و4-2، مستفيدةً من إرسالاتها القوية والحظ الذي عاند جابر في بعض الأوقات المهمة من المباراة، لتفوز صاحبة الـ23 عاماً بالمجموعة 6-2، وتنال لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى.