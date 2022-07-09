التونسية أنس جابر تخسر لقب ويمبلدون

توّجت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا بلقب بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى بكرة المضرب بعد فوزها في النهائي على البطلة التونسية أنس جابر.
وبدأت جابر المصنفة الثانية عالمياً المباراة بقوة كبيرة حين كسرت إرسال منافستها في الشوط الثالث لتتقدم 2-1 ومن ثم 3-1 قبل أن تكسب المجموعة 6-3 خلال قرابة 33 دقيقة بعدما كسرت إرسال ريباكينا في الشوط التاسع أيضاً.
واستعادت المصنفة الثالثة والعشرين عالمياً تركيزها مع بداية المجموعة الثانية، وتقدّمت على جابر 2-0 و4-1، حيث خسرت النجمة التونسية إرسالها بالشوط الأول والشوط الخامس، الأمر الذي كلّفها خسارة المجموعة في النهاية 6-2.
وأكملت ريباكينا تفوقها في المجموعة الثالثة وتقدم 2-0 و3-1 و4-2، مستفيدةً من إرسالاتها القوية والحظ الذي عاند جابر في بعض الأوقات المهمة من المباراة، لتفوز صاحبة الـ23 عاماً بالمجموعة 6-2، وتنال لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى.
وهذا اللقب الأول الكبير لريباكينا (23 عاماً ومصنفة 23 عالمياً)، المولودة في روسيا والتي اختارت حمل ألوان كازاخستان عام 2018 بدلًا من روسيا، التي فُرض حظر على لاعبيها بالمشاركة في النسخة الحالية، بسبب الحرب مع أوكرانيا.