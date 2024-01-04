في ممتاز الطائرة.. الهلال في مواجهة أبها.. والأهلي يستضيف الفيصلي

تنطلق غداً الجمعة، مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة مباراتين،
ويتصدر الهلال ترتيب المسابقة 23 نقطة والأهلي في المركز الثاني 22 نقطة، والابتسام في المركز الثالث 18 نقطة.
ويلعب الهلال مع أبها على صالة نادي الهلال 3.30 عصراً، فيما يحل الفيصلي ضيفاً على الأهلي على صالة نادي الأهلي 3.30 عصراً .
وتستكمل، السبت المقبل، بقية المباريات، حيث يلتقي النصر والابتسام على صالة نادي النصر 3.30 عصراً، ويحل الوحدة ضيفاً على ضمك على صالة نادي ضمك بذات التوقيت، فيما يلعب الخليج والصفا على صالة نادي الخليج 3.30 عصراً.
وتختتم الجولة بمواجهة الاتحاد ونظيره الهداية على صالة نادي الاتحاد 3.30 .