في ممتاز الطائرة.. الهلال في مواجهة أبها.. والأهلي يستضيف الفيصلي

وتستكمل، السبت المقبل، بقية المباريات، حيث يلتقي النصر والابتسام على صالة نادي النصر 3.30 عصراً، ويحل الوحدة ضيفاً على ضمك على صالة نادي ضمك بذات التوقيت، فيما يلعب الخليج والصفا على صالة نادي الخليج 3.30 عصراً.