رياض محرز أهلاوي حتى 2027

ووجه رياض محرز رسالة إلى مشجعي نادي مانشستر سيتي ولزملائه في النادي عبر منصة "تويتر"، تويتر قال فيها إنه "يصادف اليوم نهاية فصل لا يُنسى في حياتي، رحلة مدتها 5 سنوات مليئة بذكريات لا حصر لها.. قبل مغادرتي، أردت أن أشكر مجلس الإدارة والمدير والموظفين لإعطائي الفرصة لإثبات نفسي على أعلى مستوى".