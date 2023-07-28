رياض محرز أهلاوي حتى 2027

أعلن نادي أهلي جدة ضم الدولي الجزائري رياض محرز، جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صفوفه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتمثيل الفريق الكروي الأول حتى عام 2027 .
ونشر النادي بيانًا عبر حسابه الشخصي عبر منصة "تويتر" قال فيه: "أنهت شركة نادي الأهلي إجراءات التوقيع مع اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ".
وتابع البيان: "يمتد عقد اللاعب رياض محرز لمدة أربعة مواسم، وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي 2026/2027.
وأضاف البيان: "جرت مراسم توقيع عقد انتقال اللاعب الدولي رياض محرز بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نادي الأهلي الأستاذ يزن الشريف في العاصمة الفرنسية باريس ".
وأكد البيان أن اللاعب اجتاز الفحص الطبي قائلاً : "أنهى النجم الجزائري رياض محرز إجراء الفحوصات الطبية في باريس".
من جانبه أعلن مانشستر سيتي رحيل نجمه رياض محرز إلى الأهلي السعودي من خلال توجيه الشكر له على السنوات الخمس التي قضاها بين أسوار النادي.
ونشر بطل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا عبر حسابه الرسمي على "تويتر": قائلاً: " شكرًا لك يا رياض.. ساحر العرب، رياض محرز.. ينضم لنادي الأهلي السعودي لينهي مسيرة مذهلة مع مانشستر سيتي امتدت إلى 5 سنوات".
ووجه رياض محرز رسالة إلى مشجعي نادي مانشستر سيتي ولزملائه في النادي عبر منصة "تويتر"، تويتر قال فيها إنه "يصادف اليوم نهاية فصل لا يُنسى في حياتي، رحلة مدتها 5 سنوات مليئة بذكريات لا حصر لها.. قبل مغادرتي، أردت أن أشكر مجلس الإدارة والمدير والموظفين لإعطائي الفرصة لإثبات نفسي على أعلى مستوى".
وأضاف: "لزملائي في الفريق، في الماضي والحاضر. لقد كان من دواعي سروري مشاركتكم الملعب وغرفة الملابس".
يشار أن عقد الدولي الجزائري مع ناديه الإنجليزي يتبقى فيه عامان، حيث انضم إلى صفوف مانشستر سيتي 2018 قادماً من ليستر سيتي الإنجليزي بصفقة قدرت قيمتها بـ60 مليون جنيه إسترليني.
ومنذ انضمامه لصفوف بطل إنجلترا شارك رياض محرز في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات سجل خلالها 78 هدفًا ولعب 59 تمريرة وحصد 11 لقبًا مع النادي بينها لقب الدوري خمس مرات .
وتراجع دور اللاعب البالغ عمره 32 عامًا مع الفريق الموسم الماضي، إذ سجل 15 هدفًا في 47 مباراة، لكنه غاب عن نهائي كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا في موسم حقق فيه سيتي ثلاثية تاريخية.