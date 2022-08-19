الرائد يجدد عقد عوض خميس

وكان اللاعب قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد صيف عام 2020، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، عقب نهاية عقده مع النصر بعد مسيرة مميزة مع العالمي.