الرائد يجدد عقد عوض خميس

أعلن نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، اليوم الجمعة، تجديد عقد متوسط الميدان عوض خميس، دون الكشف عن تفاصيل العقد الجديد.
واكتفى الحساب الرسمي للنادي بنشر صور للاعب عوض خميس أثناء توقيع العقود مع رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع، وأرفقها بعبارة: "عوض خميس ريداوي قبل كل شيء".
وشارك عوض خميس مع الرائد في الموسم الماضي بـ8 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ساهم بصناعة هدف وحيد، واستطاع تمرير 100 تمريرة بلغت دقة نجاح التمريرات 79.4%.
وكان اللاعب قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد صيف عام 2020، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، عقب نهاية عقده مع النصر بعد مسيرة مميزة مع العالمي.