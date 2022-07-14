تغريدة نادي الكوكب عن عدم صحة تعاقدها مع رونالدو تثير تفاعلاً واسعًا

أثار نادي الكوكب الهابط إلى دوري الدرجة الثانية السعودي تفاعلاً واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر، ينفي فيها صحة الأخبار التي تربطه بالفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وغرد نادي الكوكب بتغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها : "بيان .. لا صحة للأخبار الصحفية التي تربط بين الكوكب واللاعب البرتغالي #رونالدو كريستيانو ، اللاعب خارج حساباتنا تمامًا".
وتم تداول التغريدة بأسلوب ساخر على نطاق واسع، إذا حصدت قرابة ألفي رد ، ونحو 1500 إعادة تغريد، إضافة إلى أكثر من ألفي أعجاب، بعد ساعتين من نشرها.
وقد أثار العرض الضخم "المزعوم" الذي تلقاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أحد الأندية السعودية، للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، اهتمام وسائل الإعلام.
وذكر تقرير صحفي نشرته شبكة "CNN" في نسختها البرتغالية، أمس الاثنين، أن ناديًا سعوديًا دخل في مفاوضات لضم رونالدو، دون أن تكشف عن اسم النادي.
وأكدت الشبكة في تقريرها، أن عرض الفريق السعودي يتضمن 30 مليون يورو قيمة الصفقة لمانشستر يونايتد، وراتبًا سنويًا يبلغ 125 مليون يورو لرونالدو في السنة، و250 مليون يورو مقابل سنتين وهما مدة العقد، و20 مليون يورو عمولة لوكيل أعماله (البرتغالي خورخي مينديز).
وهبط نادي الكوكب إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن وقع في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير برصيد 27 نقطة على سلم ترتيب دوري "يلو".
ويُذكر أن 4 أندية أخرى قد رافقت نادي الكوكب إلى دوري الدرجة الثانية: النهضة، الجيل، الدرعية، بيشة.