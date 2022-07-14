تغريدة نادي الكوكب عن عدم صحة تعاقدها مع رونالدو تثير تفاعلاً واسعًا

وتم تداول التغريدة بأسلوب ساخر على نطاق واسع، إذا حصدت قرابة ألفي رد ، ونحو 1500 إعادة تغريد، إضافة إلى أكثر من ألفي أعجاب، بعد ساعتين من نشرها.