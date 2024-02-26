مشاركة هداف العين "كودجو لابا" أمام النصر غير واضحة .. في الآسيوية

ويستضيف العين، بطل آسيا 2003، النصر السعودي، بقيادة المهاجم كريستيانو رونالدو، الاثنين المقبل، في ذهاب دور الثمانية على ملعب هزاع بن زايد، قبل أن يخوض مباراة الإياب بعدها بأسبوع في الرياض.