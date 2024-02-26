مشاركة هداف العين "كودجو لابا" أمام النصر غير واضحة .. في الآسيوية

أشار الأرجنتيني " كريسبو"، مدرب فريق العين الإماراتي الأول لكرة القدم، إلى إمكانية غياب المهاجم الهداف كودجو لابا عن مواجهة الفريق أمام النصر السعودي في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، الأسبوع المقبل، للإصابة.
واستعاد العين المركز الثاني في ترتيب دوري المحترفين الإماراتي، بفضل هدف متأخر للبديل جوسنا لوليندو، ليقود فريقه إلى الفوز 1ـ0 على مضيفه بني ياس، أمس الأحد.
وشارك لوليندو بعد 17 دقيقة فقط من البداية، بعد تعرض لابا، هداف العين، لإصابة عضلية أجبرته على الخروج مبكرًا.
وقال كريسبو لحساب النادي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، عقب المباراة: «علينا أن ننتظر التقارير الطبية قبل أن نتحدث عن وضع لابا كودجو، وأتمنى أن يكون ضمن قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا».
ويستضيف العين، بطل آسيا 2003، النصر السعودي، بقيادة المهاجم كريستيانو رونالدو، الاثنين المقبل، في ذهاب دور الثمانية على ملعب هزاع بن زايد، قبل أن يخوض مباراة الإياب بعدها بأسبوع في الرياض.
ويتصدر لابا «32 عامًا» قائمة هدافي الدوري برصيد 11 هدفًا، متقدمًا بفارق هدفين عن السوري عمر خربين، مهاجم الوحدة، وعلي مبخوت، مهاجم الجزيرة.